Лондон не ответил на вопрос российского посольства о возможной кибератаке против РФ

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Официальный Лондон оставил без ответа вопрос посольства РФ о призывах некоторых британских парламентариев задействовать против России наступательный киберпотенциал в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС сообщении российского дипломатического представительства в Великобритании.

"Еще 13 марта посольство направило в Foreign Office ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве. К сожалению, до сих пор ответ нами не получен. Это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы. О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность", - подчеркнули в посольстве РФ.

Российское посольство в Лондоне ранее отреагировало на сделанные 12 марта заявления в британском парламенте о планируемых кибератаках против России.

О какой кибератаке идет речь

Газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства выступила с утверждением, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По ее данным, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) разрабатывает наступательную киберпрограмму. Она, отмечает The Times, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.