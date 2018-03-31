Посол РФ в США: Москва готова вместе с Вашингтоном и Лондоном расследовать дело Скрипаля

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и Лондоном в расследовании отравления экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC. Оно было опубликовано в пятницу полностью на канале посольства РФ в США на портале Youtube.

"Мы предложили - давайте встретимся и, согласно положениям конвенции [о запрещении химического оружия], будем сотрудничать", - констатировал дипломат. Как он пояснил, речь идет о том, чтобы "попытаться выяснить, что произошло" и "решить, что нам следует сделать вместе, чтобы не допустить повторения таких инцидентов".

Антонов отметил, что относительно инцидента в Солсбери остается много вопросов. "Я никого не хочу винить. Что я хотел бы - так это сотрудничать с американцами, со специалистами Соединенного Королевства в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия", - указал дипломат.

"Кстати, и США, и Великобритания ратифицировали эту конвенцию. Это означает, что они должны выполнять ее. Это все, чего я хочу", - подчеркнул Антонов. Он напомнил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему.

Дело Скрипалей - повод для жестких, неадекватных шагов США в отношении российских дипломатов, заявил Антонов.

"На сегодняшний день мы не получили никаких внятных объяснений причин выдворения из США российских дипломатов, - отметил он. - Дело Скрипалей - повод для всплеска русофобии, для того, чтобы американцы предприняли жесткие, неадекватные, провокационные шаги в отношении российских дипломатов и российской дипломатической собственности".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.