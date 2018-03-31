Антонов: высылаемые российские дипломаты не были врагами США, страны должны сотрудничать

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, покидающие США по требованию американских властей, не были врагами, обе страны должны тесно взаимодействовать для поддержания международной стабильности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице российского посольства в Twitter.

"Они не являются врагами Соединенных Штатов. Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение", - отметил посол.

#Antonov: Relations between ordinary people should not suffer. We will do everything in our capacity to make sure that Americans have zero problems with trips to @Russia. Once Americans #visitRussia – they will understand why we love it so much and why we are so proud of it pic.twitter.com/tJYVhc8E1p — Russia in USA (@RusEmbUSA) 31 March 2018