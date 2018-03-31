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Антонов: высылаемые российские дипломаты не были врагами США, страны должны сотрудничать

Политика
31 марта, 20:20 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

© AP Photo/Hans Punz

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, покидающие США по требованию американских властей, не были врагами, обе страны должны тесно взаимодействовать для поддержания международной стабильности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице российского посольства в Twitter.

"Они не являются врагами Соединенных Штатов. Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение", - отметил посол.

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