В посольстве РФ в США обеспокоены сообщениями об издевательствах над Ярошенко в тюрьме

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится осужденный на 20 лет россиянин Константин Ярошенко, обеспечить его права, сообщения об издевательствах над ним вызывают обеспокоенность. Об этом в субботу сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящемся в заключении в американской тюрьме. Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина", - сказали в дипмиссии.

В посольстве также заверили, что продолжат "добиваться обеспечения властями США условий содержания Ярошенко" с тем, чтобы они соответствовали международным стандартам.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Сам россиянин полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.