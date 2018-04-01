Неверов назвал огромным вклад Тулеева в развитие Кузбасса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вклад Амана Тулеева, который досрочно ушел с поста губернатора Кемеровской области, в развитие региона огромен. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который является уроженцем Кемеровской области и в прошлом не раз избирался в Госдуму от этого региона.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек.

"Несомненно, Аман Гумирович Тулеев очень много сделал для Кузбасса. С его именем связана целая эпоха в жизни региона, и его вклад огромен", - заявил Неверов.

По его мнению, именно под руководством Тулеева в Кузбассе были преодолены "тяжелейшие последствия развала Советского Союза, реструктуризации угольной отрасли". Кроме того, отметил политик, множество позитивных изменений произошло в социально-экономической жизни области, развивался промышленный потенциал и малый бизнес.

"Я знаю Амана Гумировича как человека, который живет Кузбассом. Он пропустил через свое сердце ту трагедию, которая произошла в Кемерове, и с таким грузом тяжело работать", - заявил вице-спикер Госдумы, добавив, что врио губернатора Кемеровской области "предстоит сохранить и приумножить все реализованные прежним главой региона достижения".