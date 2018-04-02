Песков: возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне не останется без ответа

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия примет ответные меры в случае закрытия в Великобритании торгового представительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ, и каждый этот недружественных шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед, без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", - сказал Песков.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице.

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.