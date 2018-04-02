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Бывшего мэра Нальчика назначили и. о. министра образования и науки Кабардино-Балкарии

Политика
2 апреля, 19:58 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, апреля. /ТАСС

Прежний руководитель министерства Нина Емузова перешла на работу в администрацию главы республики

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НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначил бывшего мэра Нальчика Арсена Алакаева исполняющим обязанности заместителя председателя правительства - министра образования, науки и по делам молодежи. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня указом главы КБР Юрия Кокова исполняющим обязанности заместителя председателя правительства КБР - министра образования, науки и по делам молодежи назначен Арсен Алакаев, ранее занимавший должность главы администрации города Нальчик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прежний руководитель министерства Нина Емузова перешла на работу в администрацию главы КБР.

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