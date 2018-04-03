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ЦИК: механизмом "Мобильный избиратель" на выборах 2018 воспользовались 5,7 млн человек

Политика
3 апреля, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По мнению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, нововведение увеличило число избирателей, принявших участие в голосовании

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Механизм "Мобильный избиратель" на выборах президента РФ в марте 2018 года пользовался большой популярностью и позволил почти 5,7 млн граждан проголосовать вдали от места своей прописки, сообщил глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Сейчас страна мобильная, люди живут не там, где прописаны, многие работают в других местах, - теперь [они] смогли проголосовать", - рассказала она, говоря о механизме "Мобильный избиратель". "В общей сложности, если сравнить с выборами 2012 года, когда где-то 1,6 млн человек голосовало по открепительному удостоверению, мы убираем их из 5,69 млн наших избирателей, которые воспользовались этим механизмом ["Мобильный избиратель"], и получается, что практически четыре миллиона - это те, кто впервые [проголосовал в марте 2018 года], то есть фактически мы дали им эту возможность".

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Путин поинтересовался, чем этот механизм лучше, чем открепительный талон. "Избирательное "крепостное право" - это когда человек был четко привязан к тому участку, где он постоянно прописан, зарегистрирован. Если, например, он живет в Магадане, а работает в Калининграде, ему надо было потратить деньги на билет, приехать из Калининграда, открепиться, и потом уже ехать голосовать", - пояснила глава ЦИК. "Теперь [с "Мобильным избирателем"] ничего этого не надо. Через портал госуслуг - вообще только один клик, через многофункциональные центры, через территориальные комиссии за 45 дней любой человек мог подать заявление по месту пребывания, там, где он находится, выбрать удобный для него ближайший участок", - разъяснила она.

По оценке Памфиловой, это нововведение увеличило число тех избирателей, кто принял участие в голосовании. "Мы работали очень тесно с Ростуризмом; это очень удобно оказалось и для тех, кто работает за рубежом, уезжает в отпуск. У нас же небывалое число (тоже больше, чем когда-либо) проголосовало за рубежом", - добавила она.

Глава государства тоже положительно оценил нововведение. "Самое главное, что это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей", - подчеркнул он.

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