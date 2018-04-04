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Левин назвал блокировку ФАН в соцсетях еще одним прецедентом нарушения свободы слова в США

Политика
4 апреля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Парламентарий подчеркнул, что комитет Госдумы рассчитывает получить разъяснения от администрации или владельцев социальных сетей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал мнение, что блокировка аккаунтов Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram могла быть сделана под политическим давлением Вашингтона и является еще одним прецедентом нарушения свободы слова в этой стране.

"Ситуация с блокировкой аккаунтов ряда российских СМИ, официально зарегистрированных, выполняющих все требования российского законодательства и соблюдающих правила размещения информации, установленные самими платформами Facebook и Instagram, вызывает по меньшей мере сожаление", - сказал он в среду журналистам.

По словам депутата, "отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США". "Блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем", - добавил Левин.

Парламентарий также подчеркнул, что "комитет Госдумы рассчитывает получить разъяснения от администрации или владельцев социальных сетей, без каких-либо оснований заблокировавших неанонимные аккаунты официально зарегистрированных СМИ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом". "Такого рода ситуации имели место в прошлом и были успешно разрешены, поэтому мы рассчитываем, что и сейчас инцидент будет урегулирован", - полагает глава думского комитета.

3 апреля ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. Ранее сообщалось, что сервис "Google Новости" прекратил трансляцию новостей ФАН в ночь с 26 октября 2017 года без объяснения причин. Роскомнадзор направил компании запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что ФАН является официально зарегистрированным российским СМИ. Разблокировка произошла вечером 4 ноября 2017 года.

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