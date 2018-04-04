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Москалькова надеется, что Трамп помилует летчика Ярошенко

Политика
4 апреля, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ получила отказ от американских властей на обращение с призывом помиловать российского летчика

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не оставляет надежды на помилование российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет лишения свободы за транспортировку наркотиков. Комментарий Москальковой опубликован в среду на сайте омбудсмена.

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Ранее Москалькова сообщила, что получила отказ от властей США на свое обращение с призывом помиловать Ярошенко.

"В ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном мне по поручению президента США Дональда Трампа, от 8 марта 2018 года указано, что "законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах", и даны заверения в том, что "американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью", - сообщила омбудсмен.

Она выразила сожаление в связи с тем, что "сообщение американской стороны о законности приговора не является ответом на просьбу о помиловании российского гражданина, чье здоровье стремительно ухудшается".

"Не оставляю надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом и добиться проявления милосердия и гуманизма в отношении Ярошенко, теперь уже немолодого и больного человека", - подчеркнула Москалькова.

В чем обвиняют летчика

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

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Персоны
Трамп, Дональд Москалькова, Татьяна Николаевна
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