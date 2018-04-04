МИД РФ надеется, что США проявят гуманизм в отношении россиянина Ярошенко

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает, что США проявят гуманизм в отношении российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду на брифинге.

Захарова рассказала, что МИД получил обращение дочери Ярошенко, в котором она "привлекла внимание к тому, что ее отец стал вновь подвергаться постоянным необоснованным обыскам, унизительным досмотрам", проходящим в грубой форме.

По словам официального представителя МИД РФ, дипломаты российского консульства в Нью-Йорке незамедлительно добились встречи с российским гражданином и с американскими тюремными властями, а представители посольства РФ в Вашингтоне обратились в Госдепартамент "с целью положить конец нескончаемым ущемлениям прав Ярошенко".

"Мы считаем, что поведение американских тюремных властей недопустимо. Особенно с учетом того, что здоровье Ярошенко серьезно подорвано в результате жестоких избиений при похищении, создание невыносимых условий пребывания в заключении начинает походить просто на какую-то средневековую пытку. Тем не менее не оставляем надежд, что высокопоставленные лица в США, способные повлиять на судьбу Ярошенко, все же проявят должный гуманизм, приверженность которому постоянно декларируют. Со своей стороны, мы продолжим принимать все меры, чтобы оградить от нарушений прав всех российских граждан, которые находятся в заключении в США, и добиться их скорейшего возвращения на родину", - заявила Захарова.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Сам россиянин полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.