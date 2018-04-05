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Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей

Политика
5 апреля, 12:00 дата обновления: 5 апреля, 12:21 UTC+3

Париж назвал вопросы "безосновательными" и сказал, что Лондон "подробно информировал Францию о своем расследовании", заявила официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Париж не смог ответить на вопросы, поставленные Россией в связи с делом Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Франция не смогла ответить на поставленные российской стороной вопросы по делу Скрипалей, - написала она. - Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы "безосновательными" и сказал, что "Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании".

Захарова указала, что Париж, видимо, забыл, как Лондон информировал его о выводах лаборатории Портон-Дауна (признавшей невозможность установить российское происхождение вещества в деле Скрипалей), которые потом были дезавуированы самой же лабораторией.

"Полный коллапс "коалиции", - прокомментировала она эту ситуацию. - Полнейший".

Ранее посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту со списком вопросов по делу Скрипалей. Они касались прежде всего того, на каком основании Франция была привлечена к расследованию, какова была роль в нем французских экспертов, на каком основании были сделаны выводы о российском происхождении использованного в Солсбери вещества.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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