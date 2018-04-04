Племянница Скрипаля рассказала, что узнала об инциденте в Солсбери из СМИ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Племянница отравленного 4 марта в Солсбери (Великобритания) экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля узнала об этом инциденте из СМИ. Об этом Виктория Скрипаль рассказала в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"О событии мы узнали в шесть часов вечера по нашему времени, это была публикация Би-би-си. Нам позвонили наши близкие друзья, - сказала Скрипаль. - И я открываю и вижу новость, что отравлены Сергей Викторович и неизвестная девочка 33 лет".

Она также добавила, что в последний раз общалась с Сергеем Скрипалем за две недели до инцидента.

Также Виктория Скрипаль рассказала, что поддерживает связь с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

"Он [Яковенко] будет меня непосредственно ждать, встречать [в Лондоне]. Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь. Это он мне помог с моим загранпаспортом", - сказала она. Виктория сообщила, что отнесла документы в консульство Великобритании для получения визы во вторник.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на оперативную выдачу Виктории Скрипаль британской визы.

4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.