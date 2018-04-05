Путин примет врио кемеровского губернатора Цивилева и главу МИД Китая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в четверг главу МИД Китая Ван И, а также врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет Цивилева", - отметил пресс-секретарь. Он напомнил, что в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" регион переживает "очень сложный момент", поэтому общение главы государства с Цивилевым "достаточно важно".

"Далее в течение дня Путин примет спецпредставителя председателя КНР, члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Ван И", - проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что в этот день Путин также проведет заседание Госсовета, посвященное развитию конкуренции в регионах. Кроме того, глава государства пообщается с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки с целью оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку "Экспо-2025".