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Путин примет врио кемеровского губернатора Цивилева и главу МИД Китая

Политика
5 апреля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава государства также проведет заседание Госсовета, посвященное развитию конкуренции в регионах

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в четверг главу МИД Китая Ван И, а также врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет Цивилева", - отметил пресс-секретарь. Он напомнил, что в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" регион переживает "очень сложный момент", поэтому общение главы государства с Цивилевым "достаточно важно".

"Далее в течение дня Путин примет спецпредставителя председателя КНР, члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Ван И", - проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что в этот день Путин также проведет заседание Госсовета, посвященное развитию конкуренции в регионах. Кроме того, глава государства пообщается с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки с целью оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку "Экспо-2025".

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Персоны
Ван И Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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