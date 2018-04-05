"Зеленые" и "Яблоко" отказались от праймериз "Альянса зеленых" к выборам мэра Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Партии "Зеленые" и "Яблоко" не примут участия в предварительном голосовании (праймериз) для определения единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы, к участию в котором их пригласила партия "Альянс зеленых".

Об инициативе провести такие праймериз в четверг сообщил журналистам председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. "Мы приглашаем для организации праймериз коллег из другой зеленой партии - "Зеленые" и коллег из партии "Яблоко", которые активно занимаются экологической проблематикой, и других неполитических природоохранных организаций", - сказал он.

В партии "Зеленые" сочли выдвижение "зеленого кандидата" на пост мэра неправильным, поскольку это сужает предвыборную повестку. "Зеленый кандидат" - это очень узко, очень узкая тематика [для выборов мэра Москвы]. Мы не будем участвовать в этих праймериз", - заявил ТАСС лидер "Зеленых" Анатолий Панфилов, комментируя инициативу Закондырина.

При этом он не исключил возможности выдвижения своего партийного кандидата. "Выборы пока не объявлены, у нас есть своя кандидатура, а, возможно, мы поддержим действующего мэра Москвы, если он пойдет на выборы", - пояснил Панфилов.

В "Яблоке" отказались прямо комментировать инициативу "Альянса зеленых", но напомнили, что намерены проводить свои праймериз. "Мы уже сообщили, что намерены проводить собственные праймериз для выдвижения кандидата в мэры Москвы", - отметил зампредседателя партии Николай Рыбаков.

Кто готовится к праймериз

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для того, чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Закондырин напомнил, что кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.

Помимо "Альянса зеленых" инициативу отобрать кандидата на предстоящие выборы посредством праймериз выдвинул экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. Он предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах столичного градоначальника, предусматривающий два или три тура; в первом туре должно пройти голосование оппозиционных муниципальных депутатов.

Идея Гудкова не нашла поддержку среди оппозиционеров. Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин, намеревающийся участвовать в выборах мэра Москвы, заявил, что праймериз должны быть сугубо внутрипартийной процедурой. Лидер оппозиционного движения "Солидарность", глава Красносельского райсовета депутатов Москвы Илья Яшин подчеркнул, что итоги праймериз должны определяться исключительно путем голосования жителей.