"Альянс зеленых" пригласил "Зеленых" и "Яблоко" на праймериз перед выборами мэра Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Партия "Альянс зеленых" в мае проведет предварительное голосование для определения единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы, к участию приглашаются представители партий "Зеленые" и "Яблоко". Об этом сообщил в четверг журналистам председатель партии Александр Закондырин.

"Мы с коллегами из экологических организаций Москвы в преддверии выборов мэра Москвы решили организовать праймериз, чтобы выбрать единого "зеленого кандидата" на этих выборах, чтобы была зеленая повестка, чтобы была общегородская дискуссия по этой теме", - сказал он.

Закондырин отметил, что это не партийная, а надпартийная инициатива. "Мы приглашаем для организации праймериз коллег из другой зеленой партии - "Зеленые" и коллег из партии "Яблоко", которые активно занимаются экологической проблематикой, и других неполитических природоохранных организаций", - подчеркнул он.

Председатель партии добавил, что все процедуры предварительного голосования должны проходить максимально "стерильно". Для наблюдения за ходом праймериз "Альянс зеленых" планирует пригласить представителей Общественной палаты России и других независимых наблюдателей.

Закондырин пояснил, что в "Яблоке", которое планирует провести собственные праймериз, есть члены партии и эксперты, которые "профессионально знают предмет в определенном сегменте экологической, природоохранной тематики". "Мы всех этих людей в персональном качестве рады будем видеть", - подчеркнул он. Также, по словам главы партии, в праймериз могли бы принять участия представители таких международных экологических организаций, как Greenpeace и WWF.

Что касается экс-депутата Дмитрия Гудкова, который предложил в ходе праймериз выбрать единого оппозиционного кандидата, Закондырин не исключил сотрудничества с ним и его сторонниками, "если у них есть экологическая тематика в их избирательной кампании". "Насколько я знаю, у Дмитрия Гудкова основная тема кампании не про экологию, она вообще не очень про Москву, она в основном про политические федеральные проблемы, которые есть в нашей стране", - заметил Закондырин.

Когда пройдут праймериз

Член центрального совета партии, руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова сообщила в свою очередь, что голосование на праймериз будет проходить как в интернете, так и офлайн. "У нас начинает работать сайт под названием "зеленый кандидат.москва" с 16 апреля. <...> Там нужно будет регистрироваться, регистрация до 14 мая планируется, с 14 по 21 мая - онлайн-голосование", - сказала она.

Параллельно с голосованием будут проходить дебаты кандидатов. Ориентировочно 25-26 мая планируется провести московский экологический форум, на котором и объявят имя единого "экологического кандидата" в мэры.

Кто еще проводит праймериз

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для того, чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Закондырин напомнил, что кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.

Ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы, предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах столичного градоначальника, предусматривающий два или три тура; в первом туре должно пройти голосование оппозиционных муниципальных депутатов. В марте Гудков и телеведущая Ксения Собчак объявили о намерении создать Партию перемен на основе "Гражданской инициативы", выдвинувшей Собчак на президентские выборы.

Идея Гудкова не нашла поддержку среди оппозиционеров. Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин, намеревающийся участвовать в выборах мэра Москвы, заявил, что праймериз должны быть сугубо внутрипартийной процедурой. Заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков сообщил, что партия проведет собственное предварительное голосование. Лидер оппозиционного движения "Солидарность", глава Красносельского райсовета депутатов Москвы Илья Яшин подчеркнул, что итоги праймериз должны определяться исключительно путем голосования жителей.