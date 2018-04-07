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Президент внес в Госдуму проект закона о ратификации договора между РФ и Туркменией

Политика
7 апреля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Договор о стратегическом партнерстве предусматривает расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, который предусматривает ратификацию договора между Россией и Туркменией о стратегическом партнерстве, подписанного в Ашхабаде 2 октября 2017 года. Соответствующая информация опубликована в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Договором предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также указывается, что стороны в соответствии с договором расширяют сотрудничество, в том числе в борьбе с терроризмом, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, оружия и контрабандой.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

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