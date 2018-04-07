Посольство РФ: ноты британского МИД о смерти Глушкова и невыдаче визы Скрипаль формальны

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Ноты британского МИД, полученные российским посольством в Лондоне в отношении убийства бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, а также в отношении отказа в выдаче британской визы Виктории Скрипаль носят формальный характер. Об этом говорится в полученных ТАСС комментариях диппредставительства РФ.

"Посольство только что получило ноту Foreign Office относительно смерти в Лондоне российского гражданина Николая Глушкова 12 марта 2018 года. Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы", - сказано в комментарии. В дипломатическом представительстве напомнили, что посольство просило британские власти только об одном - детально информировать российскую сторону о ходе расследования гибели российского гражданина.

"Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Foreign Office, что не может не вызывать сожалений. Со времени его смерти прошел уже практически месяц и, как и в случае с отравлением Скрипалей, британская сторона не предоставляет никакой информации. После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно", - сказано в комментарии.

В посольстве напомнили, что смерть российского гражданина Николая Глушкова произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. "Посол планирует воспользоваться советом Foreign Office и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования. Для России это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение", - подчеркнуто в заявлении.

Нота об отказе в визе Виктории Скрипаль

Во втором комментарии говорится, что вечером в субботу дипломатическим представительством также была получена нота Foreign Office, в которой сообщается, что Виктория Скрипаль обращалась в британское посольство в Москве относительно выдачи ей визы и была проинформирована о результатах. "Как представляется, нота носит формальный характер и не дает ответа на поставленные Посольством вопросы. Это не может не вызывать сожаления. Сам по себе отказ Виктории Скрипаль в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает", - отмечено в комментарии.

Посольство РФ повторило, что решение британских властей об отказе Виктории Скрипаль в предоставлении гостевой визы "носит политически мотивированный характер, и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения". "Список вопросов к британской стороне множится", - констатировали в дипломатическом представительстве.

Убийство Глушкова

Николай Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

12 марта Глушков был убит в своем лондонском доме. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком, а также что следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел создать иллюзию суицида со стороны погибшего.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

Инцидент со Скрипалями в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль - Виктория - запросила в посольстве Великобритании в Москве гостевую визу для того, чтобы навестить пострадавших родственников в больнице в Солсбери, однако в минувшую пятницу ей было в этом отказано. После этого Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о ее визе.