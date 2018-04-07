Британский МИД пообещал рассмотреть просьбу РФ о встрече Яковенко и Джонсона

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. МИД Великобритании пообещал рассмотреть просьбу российского посольства об организации встречи между послом РФ в Лондоне Александром Яковенко и министром иностранных дел Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом сообщается в полученном ТАСС в субботу коммюнике британского ведомства.

"Мы, конечно же, рассмотрим их просьбу и дадим ответ в установленном порядке", - говорится в документе.

При этом в британском МИД отметили, что считают неудовлетворительной реакцию РФ на вопросы британской стороны, касающиеся инцидента в Солсбери.

"Неудовлетворительной является реакция РФ. Прошло более трех недель с тех пор, как мы попросили Россию о конструктивном взаимодействии и о предоставлении ответа на несколько вопросов, касающихся покушения на убийства господина Скрипаля и его дочери. Теперь, после того, как их [России] попытки (допустить Москву и страны, не входящие в НАТО и ЕС, к участию в расследовании инцидента в Солсбери - прим. ТАСС) в ООН и в международном надзорном органе за химическим оружием (имеется в виду Организация по запрещению химического оружия - прим. ТАСС) завершились безрезультатно на этой неделе, и на фоне того, что состояние пострадавших улучшается, они, кажется, прибегают к тактике отвлекающих маневров", - сказано в этом коммюнике.

В субботу пресс-секретарь посольства РФ заявил о том, что на настоящий момент нельзя дать удовлетворительную оценку нынешнему уровню сотрудничества посольства РФ с МИД Великобритании, и что встреча между Яковенко и Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери "давно назрела". В связи с этим посол РФ направил главе британского МИД личную ноту. Российское посольство выразило надежду на конструктивный ответ британской стороны и заявило, что рассчитывает на организацию такой встречи "в самое ближайшее время".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.