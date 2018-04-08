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МИД: Россия призывает НАТО разблокировать контакты по военной линии

Политика
8 апреля, 13:18 UTC+3 МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В российском дипведомстве считают, что у военных накопилось достаточно вопросов для обсуждения

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия призывает Североатлантический альянс начать серьезный диалог, для чего НАТО следует разблокировать контакты по военной линии и начать обсуждение актуальных вопросов безопасности в Европе. Об этом заявил директор Депатамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью ТАСС.

Интервью

Андрей Келин

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"Мне понятно, какие могли бы быть подвижки со стороны Альянса, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия НАТО могли бы показать Москве, что в Брюсселе настроены на серьезный диалог. - Это, прежде всего, разморозка контактов по военной линии и включение именно той тематики, которая сейчас актуальна с точки зрения снижения военной напряженности в Европе".

"Без этих важных элементов диалог смысла не имеет", - подчеркнул он.

Тематика и контакты

Келин указал, что с Варшавского саммита НАТО в 2016 году альянс настаивает на обсуждении с Россией исключительно тематики урегулирования на Украине. "Мы не видим большого смысла обсуждать это именно в рамках Совета Россия - НАТО, потому что другие организации занимаются конкретно вопросами урегулирования на Украине - это Контактная группа, которая собиралась в Минске в среду, это "нормандский формат", это работа по линии помощников президентов ("нормандского формата")", - заметил он в связи с этим.

Относительно диалога между военными, указал дипломат, сейчас он осуществляется лишь в виде телефонных разговоров на уровне начальника Генерального штаба РФ и председателя Военного комитета и Верховного главнокомандующего НАТО.

Вопросов для обсуждения между военными, отметил Келин, при этом достаточно, ведь НАТО осуществляет наращивание военного присутствия вдоль всей линии западной границы России, от Скандинавии до Черного моря. "Мы имеем очень серьезное наращивание (военного присутствия НАТО) вдоль наших границ, начиная с севера, с Норвегии, где сейчас будут проходить крупные военные маневры, и далее по всей линии вплоть до Черного моря, где в Румынии создается многонациональная бригада и где на Черном море усилилось присутствие военных кораблей нерегиональных государств, - сказал он. - Это также целый ряд объектов противоракетной обороны. Поэтому надо посмотреть, что с этим наращиванием делать, чтобы избежать дальнейшей эскалации".

Перспективы на Черном море

Относительно ситуации на Черном море директор отметил, что Москве известно о планах некоторых стран создать здесь постоянное военно-морское соединение с участием нерегиональных держав. Впрочем, добавил он, ряд стран альянса выступают против этой идеи.

"Пока эти планы не реализовались, рано говорить о мерах противодействия", - сказал Келин. 

 

 

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