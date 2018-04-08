Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Британские власти прячут концы в воду при расследовании дела Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в воскресенье заявило на своей странице в Twitter посольство России в Лондоне.

"Двое пострадавших (в результате инцидента в Солсбери - прим. ТАСС) изолированы от общественности и даже от своей семьи, доказательства - начиная от домашних животных до целых домов - уничтожены, реакция британских СМИ "контролируется правительством". Если вы не совершали преступлений, то зачем тогда прятать концы в воду", - отмечает дипломатическое представительство РФ.

Его заявление размещено над изображением статьи газеты The Sunday Times, в которой сообщается, что Сергею и Юлии теперь будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Этот газетный материал повествует о том, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, якобы чтобы уберечь их от новых покушений.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория намеревалась навестить пострадавших родственников в Солсбери, однако британские власти отказали ей в гостевой визе. Квартал в Солсбери, где проживал экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, после инцидента был оцеплен британской полицией. Стражи порядка еще не прекратили обследовать прилегающую к дому Скрипаля территорию в попытке обнаружить следы отравляющих веществ.

При обследовании же самого дома Скрипаля следователи обнаружили двух мертвых морских свинок, погибших, предположительно, от обезвоживания, а также живого, но находившегося в "бедственном состоянии" черного персидского кота, которого власти в итоге решили усыпить. Тела всех этих домашних животных были кремированы в военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.