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Памфилова: ЦИК создаст беспрецедентно защищенную и прозрачную избирательную систему

Политика
9 апреля, 11:53 UTC+3

Председатель Центризбиркома не исключила, что в создании обновленной системы будет применяться технология блокчейна

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России к следующим федеральным выборам планирует создать беспрецедентно открытую и защищенную избирательную систему. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на коллегии Минкомсвязи России.

"Есть очень серьезная амбиция к следующему сезону политическому, выборам в Федеральное собрание, президентским выборам создать беспрецедентную, новую, современную систему избирательную, аналогов которой в мире не будет. С одной стороны, максимально защищенную с учетом нынешних вызовов, которые есть; с другой стороны, максимально прозрачную для наших граждан, чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнений", - сказала она.

Памфилова не исключила, что в создании обновленной системы будет применяться технология блокчейна. Глава ЦИК сообщила, что в аппарате ведомства будет создано управление "по перспективному развитию", и выразила надежду на продолжение сотрудничества с Минкомсвязи. Памфилова также поблагодарила министерство за эффективное взаимодействие, в частности, в создании системы видеонаблюдения в участковых и территориальных избирательных комиссиях, приеме заявлений о прикреплении к участкам на портале госуслуг и организации масштабного информирования о выборах.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что ЦИК не будет останавливаться на достигнутом и "почивать на лаврах". "Мы сейчас проводим внутреннюю глубокую работу над ошибками, анализируем все плюсы и возможные недоработки, недочеты, чтобы идти дальше", - заключила она.

Памфилова в ходе заседания коллегии наградила почетным знаком Центризбиркома министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова за заслуги в организации выборов президента, а также вручила грамоты ведомства нескольким сотрудникам министерства, главе "Ростелекома" Михаилу Осеевскому и отметила благодарностями ЦИК ряд сотрудников "Ростелекома".

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович Памфилова, Элла Александровна Никифоров, Николай Анатольевич
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