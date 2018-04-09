Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: Москва приложит максимум усилий для возвращения моряков судна "Норд" на родину

Политика
9 апреля, 15:20 дата обновления: 9 апреля, 15:33 UTC+3

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил о необходимости положить конец двухнедельным издевательствам над экипажем сейнера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России приложит максимум усилий для возвращения членов экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера "Норд" на родину. Об этом заявил в понедельник ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Смотрите также

Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"

Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами

Украинский омбудсмен взяла на контроль дело капитана российского судна "Норд"

"Мы продолжим прилагать максимальные усилия для того, чтобы разрешить ситуацию вокруг несчастных российских рыбаков, вернуть их на родину и положить конец двухнедельным издевательствам над этими людьми", - подчеркнул дипломат.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море сейнер "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Под предлогом нарушения действующего на Украине законодательства о порядке въезда и выезда с территории Крыма, который считается оккупированным, судно было отконвоировано в порт города Бердянска.

6 апреля суд в Херсоне постановил арестовать капитана российского судна до 31 мая с возможностью внесения залога. Залог был внесен адвокатами, но из-за пасхальных праздников капитан не сможет выйти на свободу до 10 апреля. В случае же признания капитана виновным ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Само судно может быть конфисковано.

В отношении остальных членов экипажа были возбуждены административные дела. Суд в Мариуполе назначил им штраф, суммарный размер которого составил около $1200. При этом экипажу предписано 10 апреля явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по делу капитана. Предпринятые членами экипажа в минувшие выходные дни попытки покинуть территорию Украины сначала через Харьков, а затем через пункт пропуска непосредственно в Крым не увенчались успехом, тем не менее посольство РФ заявило, что вопрос скорейшей отправки экипажа в Россию не снят с повестки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Кризис на Украине Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
5
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости