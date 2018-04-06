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Украинский омбудсмен взяла на контроль дело капитана российского судна "Норд"

Происшествия
6 апреля, 21:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, апреля. /ТАСС

Херсонский городской суд 6 апреля арестовал Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере около $1350

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КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова следит за рассмотрением дела капитана задержанного на Украине российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщила в пятницу ее пресс-служба.

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"Дело капитана "Норда" находится под личным контролем Денисовой", - отметили в пресс-службе.

Херсонский городской суд 6 апреля арестовал Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (около $1350). Адвокаты уже внесли за него залог, но не успели оформить все нужные документы, и он выйдет на свободу не ранее вторника.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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