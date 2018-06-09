Путин подчеркнул стратегическое партнерство России и Таджикистана

ЦИНДАО, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию вокруг таджикско-афганской границы.

"У нас много вопросов, связанных с обеспечением безопасности, имею в виду непростую ситуацию, которая на ваших южных границах складывается, в Афганистане. Обо всем сегодня поговорим", - сказал Путин на встрече с Рахмоном.

Кроме того, Путин заметил, что возможность обсудить различные вопросы у лидеров будет и в сентябре в Душанбе на саммите СНГ. "У нас будет возможность еще в Душанбе увидеться в сентябре. Так что я очень рад и сегодняшней встрече, и возможности продолжить нашу работу в будущем", - сказал Путин. В свою очередь президент Таджикистана также заметил, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы региональной безопасности. "В том числе, ситуацию на таджикско-афганской границе", - сказал Рахмон.

Путин подчеркнул, что стратегическое партнерство России и Таджикистана развивается. "В первом квартале этого года товарооборот прибавил свыше 18%. Так что работа идет достаточно активная", - сказал президент РФ. По словам Путина, почти два миллиарда долларов проинвестировали в экономику Таджикистана российские компании. "Мы осуществляем и модернизацию Вооруженных сил, подготовку военных кадров. 500 ваших военнослужащих проходят сейчас обучение в вузах Министерства обороны РФ", - сказал глава государства.

Рахмон заметил, что после переизбрания Путина это их первая встреча. "Рад новой встрече с вами", - сказал Рахмон, подчеркнув, что хотел бы обсудить с президентом РФ отдельные аспекты стратегического партнерства двух стран.