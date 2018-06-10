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Путин заявил, что может встретиться с Трампом, как только президент США будет готов

Политика
10 июня, 9:58 дата обновления: 10 июня, 10:09 UTC+3

Глава государства при этом не уточнил конкретные сроки таких переговоров

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ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Встречи Путина и Трампа в заявлениях политиков и экспертов. Досье

"Как только - так сразу", - сказал он о возможных сроках организации встречи. "Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика", - ответил российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Китай на вопрос о возможности российско-американского саммита.

Путин обратил внимание, что Трамп сам "неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной". "Я подтверждаю, это так и есть на самом деле", - сказал российский лидер, напомнив, что во время его последнего телефонного разговора с президентом США в марте текущего года тот, в частности, выразил озабоченность по поводу нового витка гонки вооружений.

"Я с ним согласен. Для того, чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом, ну и, конечно, необходимы личные встречи", - заключил президент РФ.

Путин добавил, что они с Трампом предметно не обсуждали место проведения возможной встречи. "Но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие - это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия… Пожалуй, другого я и не слышал. Но в общем это, мне кажется, вопрос технический", - заключил Путин, назвав важным, чтобы такая встреча, если она состоится, была наполнена "конкретным содержанием".

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