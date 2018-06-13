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Путин сообщил, что Алиев нанесет следующий визит в Россию 30 августа

Политика
13 июня, 13:36 дата обновления: 13 июня, 14:08 UTC+3

Президенты РФ и Азербайджана намерены обсудить двусторонние отношения

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готовится к следующему визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в РФ 30 августа.

"Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим, позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию", - сказал российский лидер на встрече в Кремле с азербайджанским коллегой.

Путин уточнил, что до этого времени представители Москвы и Баку будут заниматься подготовкой визита. "Уже сейчас можно сказать, что отношения развиваются, развиваются очень успешно: за прошлый год у нас рост товарооборота на 34,4%, за первый квартал этого года - еще почти 19, то есть, это очень хороший темп, который нужно поддержать", - считает российский лидер.

"Я хотел бы выразить удовлетворение развитием наших отношений, поблагодарить за приглашение посетить Россию в конце августа", - сказал Алиев. Он предложил использовать сегодняшнюю встречу, чтобы "обменяться мнениями по текущим вопросам нашей повестки дня, которая достаточно обширна". По его мнению, импульс развитию российско-азербайджанских отношений придают личные встречи лидеров стран. "Мы надежные друзья и партнеры, стратегические партнеры", - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, есть планы расширения экономического взаимодействия. "Мы видим уже конкретные результаты проекта "Север-Юг" - уже наблюдается рост грузопотока из России в Азербайджан", - заметил он. Алиев назвал "образцовыми" отношения Азербайджана и России в гуманитарной сфере. "С надеждой смотрим на будущее, на укрепление наших связей", - заключил азербайджанский лидер.

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