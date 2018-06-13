В Совбезе РФ призвали сотрудничать с блогерами для борьбы с идеологией терроризма в сети

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В Совбезе РФ предложили правоохранительным органам активизировать сотрудничество с известными блогерами для борьбы с распространением идеологии терроризма в интернете. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эта тема обсуждалась на заседании одной из секций научного совета при СБ РФ.

"Предложено активизировать взаимодействие правоохранительных органов с известными блогерами, институтами гражданского общества, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями, готовыми поддержать усилия по борьбе с распространением террористической идеологии в информационном пространстве", - говорится в сообщении Совбеза.

На заседании отмечалось, что в деятельности международных террористических организаций все шире используются современные информационно-телекоммуникационные сервисы.

"Ресурсы сети "Интернет" и средства коммуникации используются идеологами терроризма для деструктивного психологического воздействия на граждан, вербовки их в террористические структуры, подстрекательства к активным действиям террористического характера, финансирования и координации террористической деятельности, распространения инструкций по совершению терактов", - подчеркнули в Совбезе.

В связи с этим обсуждались нормативно-правовые, организационные и технические меры по обеспечению своевременного обнаружения и блокировки подобных материалов в интернете, выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к их распространению. "Отдельное внимание уделено вопросам социально-психологической защиты российских граждан от деструктивной информации", - говорится в сообщении.