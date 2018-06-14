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Избиратели на довыборах в Думу смогут получить информацию от ЦИК по SMS и в чате

Политика
14 июня, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Информационно-справочный центр начнет работать в первый день приема заявлений о голосовании по месту пребывания, за 45 дней до выборов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центризбирком России организует работу информационно-справочного центра для избирателей на дополнительных выборах в Госдуму, которые пройдут в семи одномандатных округах. Новинками этого года станет рассылка SMS-сообщений и чат на сайте ЦИК.

"У нас на дополнительных выборах депутатов Госдумы будет работать, как и на президентских выборах, информационно-справочный центр, он будет работать в полном масштабе", - сказал в четверг на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев.

Руководитель аппарата ЦИК Ольга Боброва в свою очередь сообщила, что информационно-справочный центр начнет работать в первый день приема заявлений о голосовании по месту пребывания, за 45 дней до выборов. "У нас будет работать в полном масштабе и речевой информатор - наша [робот-автоответчик] "Сашенька". Также у нас планируется новшество - у нас будет чат на нашем официальном сайте, где избиратели могут получить быстро информацию о своих участках и ответы на какие-то вопросы", - сказала она.

Кроме того, силами информационно-справочного центра будет вестись рассылка SMS-сообщений тем, кто прикрепился к другим участкам, с адресом соответствующего помещения для голосования. Это также является новацией, отметил Булаев.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Как сообщалось ранее, на довыборах будет применяться технология "мобильный избиратель", то есть граждане смогут в пределах соответствующего округа прикрепиться к удобному участку, а не обязательно голосовать по месту регистрации.

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