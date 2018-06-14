Россияне примерно в 80 странах смогут проголосовать на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Граждане России, живущие примерно в 80 странах, смогут проголосовать 9 сентября на дополнительных выборах в Госдуму. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской (два округа), Самарской и Тверской областях. К некоторым из этих округов приписаны зарубежные избирательные участки.

"Есть в Калининградской области Молдавия, в Нижегородской области - вообще 79 стран, в Самарской области - два [зарубежных] избирательных участка, в Саратовской области - один, который расположен в Молдавии", - сказал Булаев на заседании комиссии.