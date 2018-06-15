Песков: продвинуть решение украинского вопроса может только реализация минских соглашений

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль придерживается позиции, что решить украинский вопрос возможно только путем реализациим минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова исполняющего обязанности министра иностранных дел провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Дейнего, что ЛНР может остаться в составе Украины, если это будет федерация или конфедерация.

"Мы считаем, что шагом вперед в продвижении урегулирования на Украине может и должна стать реализация известных положений минских договоренностей", - сказал представитель Кремля.