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Песков: продвинуть решение украинского вопроса может только реализация минских соглашений

Политика
15 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Так пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание и.о. главы МИД ЛНР Владислава Дейнего о том, что республика может остаться в составе Украины, если это будет федерация или конфедерация

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль придерживается позиции, что решить украинский вопрос возможно только путем реализациим минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова исполняющего обязанности министра иностранных дел провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Дейнего, что ЛНР может остаться в составе Украины, если это будет федерация или конфедерация.

"Мы считаем, что шагом вперед в продвижении урегулирования на Украине может и должна стать реализация известных положений минских договоренностей", - сказал представитель Кремля.

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