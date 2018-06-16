Кандидат в мэры Москвы Собянин встретился с волонтерами избирательного штаба

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в субботу посетил свой избирательный штаб и пообщался с волонтерами, передает корреспондент ТАСС.

Избирательный штаб Собянина начал работу 15 июня, поступило около 3,5 тыс. заявок от волонтеров, желающих в нем работать.

"Спасибо огромное за то, что вы записались в наш штаб волонтерами. Это очень сложная, непростая работа, по сути, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной, я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы, я выдвинулся не от партии, а от москвичей, для этого нужно собрать 36 тыс. подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа, и я прошу, чтобы мы ее выполнили честно и ответственно", - сказал Собянин.

Он отметил, что важно собирать не только подписи, но и пожелания москвичей, на основе которых можно было бы составить "новую программу развития" города.

Кандидат в мэры также поддержал предложение создать мобильное приложение для волонтеров его избирательного штаба.

Один из волонтеров в субботу на встрече с Собяниным спросил, можно ли будет создать приложение для удобства общения и работы добровольцев. "Давайте так и сделаем: создадим такую платформу и будем переписываться, общаться и делиться своими впечатлениями", - ответил мэр.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий глава города намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.