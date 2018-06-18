Новый глава МЧС Зиничев назначен председателем правкомиссии по ЧС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового главу МЧС Евгения Зиничева председателем правкомиссии по ЧС. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав комисии министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Е. Н. в качестве председателя комиссии", - говорится в документе.

Распоряжением изменена должность состоящего в комиссии Александра Чуприяна, теперь - первого замглавы МЧС.

18 мая указом президента РФ занимавший с ноября 2016 года пост замдиректора ФСБ Евгений Зиничев был назначен главой МЧС. Чуприян был назначен первым заместителем главы МЧС 4 июня.