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Новый глава МЧС Зиничев назначен председателем правкомиссии по ЧС

Политика
18 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Первым замглавы МЧС назначен Александр Чуприян

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового главу МЧС Евгения Зиничева председателем правкомиссии по ЧС. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав комисии министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Е. Н. в качестве председателя комиссии", - говорится в документе.

Распоряжением изменена должность состоящего в комиссии Александра Чуприяна, теперь - первого замглавы МЧС.

18 мая указом президента РФ занимавший с ноября 2016 года пост замдиректора ФСБ Евгений Зиничев был назначен главой МЧС. Чуприян был назначен первым заместителем главы МЧС 4 июня.

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Зиничев, Евгений Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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