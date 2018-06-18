Володин подчеркнул важность участия молодежи в работе парламентов РФ и Белоруссии

БРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что работа Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России поможет выстраивать эффективный диалог между странами по вопросам молодежной политики.

В понедельник в белорусском Бресте пройдет 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В рамках сессии состоялось первое заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании.

"Мы вас от всей души поздравляем с избранием первой Молодежной палаты [Парламентского собрания]. Впервые мы с вами участвуем в формировании Молодежной палаты, и с вашими именами будет связано начало ее работы. От того, как именно вы начнете работать, во многом будет зависеть и будущее Молодежной палаты", - сказал Володин в понедельник.

По словам спикера Госдумы, Молодежная палата может формировать повестку, которая отражает молодежную политику, ее запросы и проблемы в этой области. "Мы через ваше участие могли бы вести эффективный диалог, это была бы для нас хорошая обратная связь, но при этом помните, что от вас многое зависит", - отметил он.

"Там где мы с вами сегодня находимся, на этой священной для нас земле - Брестской крепости, - мы всегда должны понимать, насколько ответственными мы должны быть в память о тех, кто сегодня лежит в этой земле, кто своей жизнью дал нам жизнь. Вы должны сделать все для того, чтобы наш парламентский союз, наше Союзное государство развивалось", - добавил парламентарий.