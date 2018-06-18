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В ГД заявили, что диалог парламентов КНДР и Южной Кореи может пройти при участии КНР и РФ

Политика
18 июня, 14:20 дата обновления: 18 июня, 14:41 UTC+3 БРЕСТ БРЕСТ 18, июня. /ТАСС

Глава депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев предположил, что Владимир Путин может посетить КНДР не раньше осени 2018 года

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БРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Диалог между парламентами КНДР и Южной Кореи может пройти в Пекине при участии России. Такое мнение высказал в понедельник журналистам руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Межпарламентский диалог КНДР и Южной Кореи может пройти на пекинской площадке при участии Китая и России", - сказал Тайсаев журналистам в понедельник.

Он также напомнил, что осенью, предположительно 12 октября, делегация Госдумы планирует посетить Пхеньян. Ранее он сообщал, что в ходе визита в КНДР российские депутаты намерены представить экспозицию, посвященную 70-летию установления дипломатических отношений этой страны с Россией.

Визит Путина в КНДР

Кроме того, Тайсаев предположил, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится не раньше осени 2018 года.

Ранее парламентарий не исключал, что в сентябре Пхеньян посетит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что визит Путина в КНДР будет после визита Матвиенко, не раньше осени. Я думаю, что и встреча [Путина и Ким Чен Ына] возможна после визита Матвиенко", - сказал он журналистам в понедельник.

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