В ГД заявили, что диалог парламентов КНДР и Южной Кореи может пройти при участии КНР и РФ

БРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Диалог между парламентами КНДР и Южной Кореи может пройти в Пекине при участии России. Такое мнение высказал в понедельник журналистам руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Межпарламентский диалог КНДР и Южной Кореи может пройти на пекинской площадке при участии Китая и России", - сказал Тайсаев журналистам в понедельник.

Он также напомнил, что осенью, предположительно 12 октября, делегация Госдумы планирует посетить Пхеньян. Ранее он сообщал, что в ходе визита в КНДР российские депутаты намерены представить экспозицию, посвященную 70-летию установления дипломатических отношений этой страны с Россией.

Визит Путина в КНДР

Кроме того, Тайсаев предположил, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится не раньше осени 2018 года.

Ранее парламентарий не исключал, что в сентябре Пхеньян посетит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что визит Путина в КНДР будет после визита Матвиенко, не раньше осени. Я думаю, что и встреча [Путина и Ким Чен Ына] возможна после визита Матвиенко", - сказал он журналистам в понедельник.