МИД: Россия приветствует заявление президента Афганистана о продлении перемирия с талибами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия приветствует продление правительством Афганистана режима прекращения огня с талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") и надеется, что это решение будет способствовать прекращению конфликта. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Приветствуем заявление президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани о продлении режима временного прекращения огня, объявленного правительством Афганистана по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выражаем надежду, что новая инициатива Кабула придаст импульс прекращению братоубийственной войны на многострадальной афганской земле, будет способствовать началу мирного диалога и процесса национального примирения", - добавили в МИД РФ.

При этом там назвали важным то обстоятельство, что перемирие не распространяется на действующие в Афганистане террористические группировки, прежде всего, "Исламское государство" (запрещена в РФ).

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания Рамадана и праздника Ид аль-фитр, которое продлится с 12 июня по 19 июня. Как сообщало агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что со своей стороны более не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья возобновляют боевые операции.