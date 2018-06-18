Президенты РФ и Южной Кореи обсудят трехсторонние проекты с КНДР

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят на встрече в Москве реализацию трехсторонних проектов с КНДР. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Мы планируем обсуждение этой темы [трехсторонних проектов между Москвой, Сеулом и Пхеньяном] с нашими южнокорейскими партнерами", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Южнокорейский лидер посетит РФ по приглашению Путина 21-23 июня с государственным визитом. К подписанию подготовлены несколько совместных документов. Мун Чжэ Ин будет также присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.