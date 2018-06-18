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Президенты РФ и Южной Кореи обсудят трехсторонние проекты с КНДР

Политика
18 июня, 15:06 дата обновления: 18 июня, 15:30 UTC+3

Мун Чжэ Ин посетит Россию по приглашению Владимира Путина 21-23 июня с государственным визитом

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят на встрече в Москве реализацию трехсторонних проектов с КНДР. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Мы планируем обсуждение этой темы [трехсторонних проектов между Москвой, Сеулом и Пхеньяном] с нашими южнокорейскими партнерами", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Южнокорейский лидер посетит РФ по приглашению Путина 21-23 июня с государственным визитом. К подписанию подготовлены несколько совместных документов. Мун Чжэ Ин будет также присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович Моргулов, Игорь Владимирович
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КНДР Россия Республика Корея
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