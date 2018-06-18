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Москва выступает за сокращение уровня военной конфронтации на Корейском полуострове

Политика
18 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В МИД РФ также считают неуместным проведение военных учений в регионе во время переговоров

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сокращение уровня военной конфронтации на Корейском полуострове и считает неуместным проведение военных учений в регионе во время переговоров. Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы всегда приветствовали отмену этих учений. Рассматриваем это как шаг в правильном направлении", - отметил высокопоставленный дипломат.

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"Мы выступаем за сокращение уровня военной конфронтации в регионе и, безусловно, проведение учений во время переговоров является неуместным", - подчеркнул замминистра.

Исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Моргулов, Игорь Владимирович
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