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Борис Надеждин от Партии роста подал документы кандидата на пост губернатора Подмосковья

Политика
18 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По его мнению, общая задача партии на выборах - "подтвердить серьезный политический ресурс"

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Борис Надеждин

Борис Надеждин

© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин от Партии роста подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

"Борис Надеждин от Партии роста подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Надеждин ранее заявлял, что общая задача партии на выборах в единый день голосования 9 сентября - "подтвердить серьезный политический ресурс" в Подмосковье, помочь партийцам успешно выступить на местных выборах, а также "создать задел для успешного участия в следующих выборах Московской областной думы".

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, 16 июня КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. 17 июня партия "Яблоко" выдвинула Николая Дижура. Белова и Чистюхин 17 июня подали документы в избирательную комиссию.

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