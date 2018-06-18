МИД: предложение России о безвизовом режиме с Японией остается в силе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российское предложение о безвизовом режиме с Японией остается в силе, однако Токио считает такие переговоры преждевременными. Об этом заявил в понедельник в Совете Федерации замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы давно предлагаем японцам перейти на безвизовый режим, - отметил дипломат. - К великому сожалению, официальная позиция японского МИД состоит в том, что пока такие переговоры преждевременны. Но наше предложение остается в силе".

"Япония - одна из немногих стран, с которой у нас нет упрощенного визового режима в Восточноазиатском регионе. Даже для владельцев служебных и дипломатических паспортов по-прежнему мы находимся в режиме получения виз, что сегодня уже крайне редко", - подчеркнул Моргулов.

Во время визита в Токио 21 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсуждалась возможность введения безвизового режима между Россией и Японией, включая поездки бывших жителей южной части Курильских островов для посещения могил предков.