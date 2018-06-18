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МИД: предложение России о безвизовом режиме с Японией остается в силе

Политика
18 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Замглавы российского дипведомства Игорь Моргулов выразил сожаление, что официальный Токио считает преждевременными переговоры на эту тему

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российское предложение о безвизовом режиме с Японией остается в силе, однако Токио считает такие переговоры преждевременными. Об этом заявил в понедельник в Совете Федерации замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы давно предлагаем японцам перейти на безвизовый режим, - отметил дипломат. - К великому сожалению, официальная позиция японского МИД состоит в том, что пока такие переговоры преждевременны. Но наше предложение остается в силе".

"Япония - одна из немногих стран, с которой у нас нет упрощенного визового режима в Восточноазиатском регионе. Даже для владельцев служебных и дипломатических паспортов по-прежнему мы находимся в режиме получения виз, что сегодня уже крайне редко", - подчеркнул Моргулов.

Во время визита в Токио 21 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсуждалась возможность введения безвизового режима между Россией и Японией, включая поездки бывших жителей южной части Курильских островов для посещения могил предков.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович Моргулов, Игорь Владимирович
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