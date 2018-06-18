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Глава Самарской области предложил Александру Хинштейну баллотироваться в Госдуму

Политика
18 июня, 18:19 UTC+3 САМАРА САМАРА 18, июня. /ТАСС

Ранее Хинштейн уже был депутатом Госдумы от Самарской области в 2011-2016 годах

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САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну баллотироваться на предстоящих в сентябре довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Такое предложение глава региона сделал в понедельник на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщили ТАСС в правительстве области.

Ранее Хинштейн уже был депутатом Госдумы от Самарской области в 2011-2016 годах.

"На открытии "Дирижабля" Дмитрий Азаров предложил принять участие в довыборах в Госдуму по 158-му Самарскому округу. Все собравшиеся горячо его поддержали. Ответил: если я нужен самарцам - готов вновь поработать на благо дорогого мне региона. Искренне надеюсь на поддержку самарцев", - написал Хинштейн в Twitter.

В июне сложила полномочия единоросс Надежда Колесникова, избранная по округу №158 в Самарской области. Как пояснили ранее ТАСС во фракции "Единая Россия", Колесникова оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу. Довыборы пройдут 9 сентября.

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