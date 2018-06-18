Глава МИД России отметил вклад посла Болгарии в РФ в развитие двусторонних отношений

МОСКВА. 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла Болгарии в Москве Бойко Коцева в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, Лавров вручил Коцеву нагрудный знак МИД России "За взаимодействие" за большой вклад в укрепление и развитие российско-болгарских отношений. "В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные аспекты российско-болгарского взаимодействия в свете активизации политического диалога. Отмечены личные заслуги посла в продвижении двустороннего сотрудничества", - указали на Смоленской площади.

В 2018 году Болгария торжественно отметила 140-летие освобождения страны от османского ига. 3 марта 1878 года подписан Сан-Стефанский мирный договор, который зафиксировал победу русской армии в Русско-турецкой войне и принес свободу Болгарии, находившейся 500 лет под османским владычеством.