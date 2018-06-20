Партия "Яблоко" не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общее собрание московского отделения "Яблока" не смогло в среду выдвинуть кандидата в мэры Москвы из-за отсутствия кворума, передает корр. ТАСС из зала заседания.

Ранее конференция столичного отделения партии не смогла выдвинуть кандидата в мэры, поскольку предложенная исполкомом федерального бюро глава муниципального округа "Гагаринский" Елена Русакова не получила необходимого числа голосов делегатов. После этого федеральное бюро "Яблока" поручило решение вопроса о выдвижении кандидата в мэры общему собранию московского отделения, предложив рассмотреть двух претендентов - Русакову и председателя отделения Сергея Митрохина.

Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков сообщил ТАСС, что вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы вновь будет рассматривать конференция московского отделения.

"Снова вопрос вернулся к конференции, у нас были зарегистрированы новые члены партии, сейчас количество делегатов конференции увеличилось, сейчас решение вопроса за новым составом конференции", - сказал он.

При этом он не исключил, что исполком бюро партии может согласовать конференции новых кандидатов для выдвижения в мэры. "Могут поступить новые заявки в исполком, может быть еще кто-то согласован", - допустил собеседник агентства.

В соответствии уставом партии кандидатов на выборы глав регионов выдвигает региональное отделение числа лиц предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Бюро партии согласовал выдвижение Русаковой и Митрохина, но лишь общему собранию московской организации. А для ее конференции согласована лишь кандидатура Русаковой, Митрохину исполком отказал в согласовании за нанесение политического ущерба партии. Так исполком бюро расценил критику Митрохина в отношении федерального руководства партии и помещений о процедуре выдвижения кандидата в мэры Москвы.

Со своей стороны Сергей Митрохин сообщил ТАСС, что конференция состоится 22 июня в 19:00 мск.

"Конференция состоится в пятницу. Исполком внесет нам опять Русакову, но мы исходим из того, что бюро согласовало две кандидатуры собранию, а раз оно не состоялось, то и конференции. А решение о законности выдвижения кандидата конференцией примет Мосгоризбирком", - заявил он, подчеркнув, что не намерен обращаться в исполком за согласованием своей кандидатуры.

"Исполком продемонстрировал неспособность управлять политическими процессами, их предупреждали, что собрание не состоится, кворума не будет", - добавил Митрохин.

Выборы мэра Москвы

Выборы столичного мэра состоятся 9 сентября 2018 года. В Москве только партия "Единая Россия" обладает достаточным количеством голосов для преодоления муниципального фильтра, что необходимо для регистрации кандидата.