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Госдума приняла закон об общественном наблюдении за выборами всех уровней

Политика
21 июня, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Согласно закону, при проведении выборов президента, выборов в органы госвласти регионов и МСУ наблюдателя могут назначить Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об общественном наблюдении за выборами всех уровней. Его авторами выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Как сообщил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, речь идет о поправках в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Положениями расширяются полномочия Общественной палаты РФ и региональных общественных палат "в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления".

Законом устанавливается, что "при проведении выборов президента РФ, выборов в органы госвласти регионов и МСУ наблюдателя могут назначить Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ". Региональные общественные палаты при этом вправе делегировать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ, говорится в сопроводительных документах.

Крашенинников напомнил, что, согласно ранее принятым изменениям, при проведении выборов президента РФ были расширены возможности общественного наблюдения. В частности, право направлять наблюдателей в избирательные комиссии получила Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Федерации в соответствующих регионах. "По предварительным данным Общественной палаты, на выборах президента России 18 марта 2018 года работали 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты. Все они способствовали максимальной открытости выборного процесса и обеспечивали соблюдение конституционных прав граждан страны", - отметил депутат.

Крашенинников заявил, что практика привлечения общественных наблюдателей важна как для государства, так и для самих наблюдателей, так как они могли видеть, как работает закон на практике. "Положительный опыт применения общественного наблюдения показывает, что целесообразно распространить его на все уровни выборов. Чем чище выборы, тем они легитимнее", - заключил Крашенинников.

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