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Косачев: в желании Трампа поладить с Россией больше намерений, чем возможностей

Политика
21 июня, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Действия определяются внутренней, а не внешней повесткой США, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп, заявляя о желании поладить с Россией, готов посылать позитивные сигналы накануне возможного саммита США - РФ, но намерений в этом больше, чем возможностей.

Трамп, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), заявил, что его администрация хочет поладить с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

"В преддверии возможного саммита США - Россия он [Трамп] готов посылать некоторые позитивные сигналы, которые, впрочем, не означают, что уже через день американский лидер не заявит нечто прямо противоположное. Все определяется внутренней, а не внешней повесткой США, и в этом проблема для всех других стран, не только для России", - сказал Косачев ТАСС в четверг.

Он отметил, что желание "поладить с Россией", вновь озвученное американским президентом, соответствует тому, с чем он шел на выборы. "В какой мере оно сохранилось после всех передряг, в которые Трамп попал именно в контексте России, конечно же, - большой вопрос. Однако он как прагматик изначально не видел неразрешимых проблем на пути к тому, чтобы не доводить отношения с другой ядерной державой до крайней точки. Поэтому можно предположить, что намерений здесь больше, чем возможностей", - отметил сенатор.

Дань вашингтонской моде

Слова Трампа о том, что Россию якобы больше устраивала бы на посту президента США Хиллари Клинтон, Косачев охарактеризовал как продолжение внутренних разборок в Вашингтоне.

По мнению главы международного комитета Совфеда, Трамп гордится большим количеством жестких мер по отношению к России, однако "накануне представители предшествующей администрации Виктория Нуланд и Майкл Дэниел поспешили записать нынешние антироссийские меры на счет команды [предыдущего президента США] Барака Обамы".

"Это, безусловно, дань нынешней вашингтонской моде: каждый старается показать, что именно он был решительнее всех прочих к России", - сказал Косачев.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, когда американский лидер будет находится в Брюсселе для участия в саммите НАТО.

Путин 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.

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Персоны
Трамп, Дональд Косачев, Константин Иосифович
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