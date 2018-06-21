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Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе

Политика
21 июня, 14:50 дата обновления: 21 июня, 14:56 UTC+3

Ранее сообщалось, что во время разговора президент Украины попросил российского лидера обеспечить доступ украинского омбудсмена в СИЗО к Олегу Сенцову

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. "Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России", - добавили в Кремле.

В пресс-службе добавили, что Россия считает важным повышение эффективности переговоров в рамках Контактной группы в Минске и "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). 

Лидеры обсудили вопросы урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины "с учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств нормандского формата". "С российской стороны подтверждена безальтернативность Комплекса мер 2015 года (минских договоренностей - прим. ТАСС) как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четверки", - сообщили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
 

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