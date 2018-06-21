Слуцкий считает, что Трамп эмоционально настроен на выстраивание отношений с Россией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа говорят о том, что он "эмоционально настроен на выстраивание отношений с Россией", но поспешные выводы делать не стоит. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Трамп характерен в последнее время своими экстравагантными заявлениями относительно России. Это касается и его недавних открытых призывов к G7 о возобновлении сотрудничества с РФ, и высказываний за закрытыми дверями о Крыме и Украине на саммите в Канаде, о которых писали СМИ, и вот теперь он говорит о желании поладить с Россией, но сетует, что, мол, Москва больше предпочла бы Клинтон. Последняя ремарка весьма странная с учетом того, что антироссийская риторика госпожи Клинтон зашкаливала всегда", - отметил Слуцкий.

Вместе с тем, по мнению депутата, "многое указывает на то, что сам Трамп эмоционально настроен на выстраивание отношений с Россией". "И это изначально следовало из его заявлений еще во время президентской предвыборной кампании. Однако мы понимаем, что из-за давления политистеблишмента в США и обвинений в адрес Москвы о вмешательстве в выборы США он был вынужден значительно снизить обороты на российском направлении и идти в фарватере американского мейнсрима. Мы научены горьким опытом и не будем спешить со своими оценками и суждениями", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном "в последние годы со стороны американской администрации развязана новая холодная война, причем без всяких правил, без оглядки на международные нормы". "Однако, снова повторюсь, две ведущие ядерные державы не имеют права иметь отрицательный уровень взаимодействия. Поэтому Россия надеется, что рано или поздно конструктив в наших отношениях возобладает", - отметил глава комитета.

Он уверен, что "диалог необходимо размораживать как можно скорее". "Есть определенные надежды на возможную встречу президентов России и США, в парламентской плоскости в ближайшее время ждем визит группы сенаторов в Москву. Кроме того, на полях сессии ПА ОБСЕ в Берлине (7-11 июля) рассчитываем на контакты с делегацией Конгресса США, в рамках которых намерены обсудить многие вопросы двусторонней и международной повестки", - заключил Слуцкий.

Трамп хочет поладить с Россией

Трамп ранее заявил, что его администрация хочет поладить с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон (была кандидатом в президенты США от Демократической партии).

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, в июле проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Европе.

После телефонного разговора президентов 20 марта главам внешнеполитических ведомств России и США было поручено проработать вопрос о проведении саммита РФ-США.