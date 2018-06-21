Избиркомы регионов готовы помочь Москве в организации выборов мэра столицы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Избирательные комиссии близлежащих к столице регионов готовы оказать помощь Москве в организации загородных избирательных участков для проведения выборов мэра. Об этом сообщили в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком планирует заключить с избиркомами Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей соглашение по обеспечению избирательным правом граждан, в частности, речь идет о создании загородных избирательных участков по выборам мэра Москвы. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Такая практика [создание загородных избирательных участков] будет применяться впервые, поэтому опыта у Тверской области еще нет. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую помощь по созданию таких загородных участков. Вместе с тем, речь не идет о создании большого количестве участков, при этом выделение средств находится в стадии проработки", - сказала ТАСС председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

В свою очередь председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев отметил, что, скорее всего, функции региональных избиркомов в работе с загородными участками Москвы будут минимальны. "Тем более, в самой Владимирской области летом проходят напряженные избирательные кампании по выборам губернатора и депутатов Законодательного собрании", - добавил он.

По мнению заместителя председателя тульского облизбиркома Александра Машкова, в загородных участках Москвы не должны работать сотрудники региональных избирательных комиссий. "На это нет полномочий, это ведь разная юрисдикция. С нашей стороны мы можем предоставить помещение для участка, создать условия для приема заявлений, оповестить избирателей", - отметил Машков.

Регионы подбирают места

Ряд регионов уже начали прорабатывать вопрос, касающийся локации будущих столичных участков для выборов мэра.

Так, председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова предположила, что участки будут открыты в районах Тверской области, которые граничат со столичным регионом. "Точно, например, в Конаковском районе".

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров предположил три варианта размещения столичных участков в регионе.

"Во-первых, возможно образование участков в существующих помещениях, например, в правлении садоводческого товарищества. Если это невозможно, то рассматриваем помещения ближайших наших участковых избирательных комиссий. Третий вариант, который Москва готова обеспечить материально, финансово и организационно - при наличии удобных площадок на территории садоводческого товарищества будет установлена специальная временная конструкция, в которой можно организовать процесс голосования", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что портал мэра и правительства Москвы mos.ru создал раздел для сбора предложений москвичей по созданию избирательных участков за пределами города. Предполагается, что сводный перечень поступивших предложений сформируют до 25 июня и направят ответственным от регионов, которые, в свою очередь, дадут оценку предложенным местам с точки зрения целесообразности образования на них избирательных участков.

Регионы могут открыть участки в Москве

Пилотная практика Мосгоризбиркома по выносу избирательных участков за пределы города может в дальнейшем использоваться другими субъектами РФ. Так, спикер Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев не исключает, что в будущем регион, многие жители которого ездят на работу в столицу, были бы рады возможности проголосовать на областных выборах, не выезжая за пределы Москвы.

"Часть наших жителей работают в Москве. И я думаю, что когда-то, наверное, в какой-то перспективе мы можем прийти к тому, чтобы организовывать избирательные участки на территории Москвы, хотя бы один, предположим, избирательный участок, где наши жители могут голосовать. Понятно, что это будет не на данных выборах, а когда-то в перспективе, может быть, через несколько лет мы тоже можем к этому прийти", - сказал Киселев.

История инициативы

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект, предусматривающий возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Он объяснил инициативу тем, что выборы главы столицы пройдут в "дачное время". 17 мая депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова уточнила, что власти Москвы планируют организовать загородные избирательные участки в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах.

Член Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что благодаря загородным участкам возможность принять участие в выборах мэра столицы может появиться примерно у 300-330 тыс. москвичей, "однако это потребует дополнительных ресурсов".