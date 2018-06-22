Путин подтвердил приглашение президенту Южной Кореи на ВЭФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение президенту Южной Кореи на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре.

"Были бы рады видеть на нем [на ВЭФ] в качестве почетного гостя и президента Корейской республики", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Путин рассказал, что вопросы взаимодействия между регионами двух стран были рассмотрены довольно подробно. В частности, до конца года планируется провести первый российско-южнокорейский межрегиональный форум. "Предложили корейским инвесторам активнее подключаться к реализации программы развития Дальнего Востока России, имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта Владивосток, технологическое обновление судостроительного завода "Звезда", обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали", - добавил глава государства, отметив, что эти и другие проекты будут обсуждаться на ВЭФ в сентябре во Владивостоке.