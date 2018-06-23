Врио губернатора Новосибирской области подал документы для участия в выборах главы региона

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников в субботу подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения на пост главы региона. Его кандидатуру ранее согласовали участники партийной конференции регионального отделения "Единой России".

"Травников Андрей Александрович представил в областную избирательную комиссию документы для выдвижения на пост губернатора Новосибирской области, - сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут 9 сентября в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова.

Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Выдвижение кандидатов продлится до вечера воскресенья, 24 июня. К настоящему времени документы в избирком кроме Травникова подали четыре кандидата: замдиректора по развитию в компании "Центр правовой помощи" Георгий Михайлов ("Народный альянс"), вице-спикер Законодательного собрания региона Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия"), алтайский ученый - завлабораторией Института водных и экологических проблем СОРАН Владимир Кириллов ("Зеленые") и депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР). Теперь им предстоит собрать и предоставить в избирательную комиссию не менее 270 подписей депутатов в свою поддержку.